شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب الحسم العسكري في اليمن.. وهذه أبرز المؤشرات التي تؤكد تحوّلاً حاسماً في الميدان(تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور أحمد علي وهان، إن هناك مؤشرات إيجابية متزايدة تشير إلى اقتراب موعد الحسم العسكري ضد ميليشيات الحوثي، مؤكدًا أن التحولات الميدانية والسياسية تعكس تطورًا ملحوظًا في موقف الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها.



وأوضح وهان أن أبرز المؤشرات تتمثل في:



- تصريحات حاسمة من القيادة العسكرية: حيث أكد رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز، أن الخيار العسكري بات المسار الوحيد لإنهاء الإرهاب الحوثي، وأن الجيش يضاعف جهوده استعدادًا للمعركة الفاصلة.

- استعدادات ميدانية متقدمة: أشار الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم إلى أن المجلس الرئاسي اليمني بات أقرب إلى الميدان من أي وقت مضى، مؤكدًا أن "عام الحسم قد بدأ".

- تراجع حوثي أمام الضغوط: رصدت الباحثة جعدان مؤشرات ضعف بنيوي داخل جماعة الحوثي، خصوصًا في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة وتصاعد الأزمة الإنسانية التي عجزت الجماعة عن مواجهتها.

_تصاعد الدعم الشعبي للحل العسكري: وسط انسداد الأفق السياسي ورفض الحوثيين لمبادرات السلام، تتصاعد الدعوات لإنهاء التمرد عسكريًا واستعادة الدولة.



وأشار وهان إلى أن هذه التطورات ترسم ملامح مرحلة جديدة في الصراع، تقترب فيها ساعة الحسم أكثر من أي وقت مضى، مؤكدًا أن "إرادة الشعب والجيش ستنتصر".