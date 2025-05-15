شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سري يعيد الملاحة البحرية إلى أهم مضيق باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تسريبات حديثة عن اتفاق سري بين جماعة الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن التزام الجماعة بوقف هجماتها على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. وتؤكد بيانات الملاحة البحرية عودة الحركة الطبيعية للسفن عبر مضيق باب المندب، مما يدعم صحة هذه التسريبات.

وفقًا للمصادر، يأتي هذا الاتفاق بعد وساطة عمانية، حيث وافقت الولايات المتحدة على تعليق ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين مقابل التزام الجماعة بوقف استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية. ومع ذلك، أثارت هذه التطورات انتقادات حادة، حيث يرى مراقبون أن الحوثيين استغلوا قضية غزة لتعزيز موقفهم السياسي، بينما يواصلون، بحسب منتقديهم، تنفيذ أجندات إيرانية في المنطقة.

وتُظهر الصورة الحالية في البحر الأحمر، حسب البيانات، مرور سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية دون تعرضها لهجمات، مما يعكس، وفق المصادر، تراجع الحوثيين عن تهديداتهم السابقة. يُشار إلى أن هذا التطور يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تواصل إسرائيل ضرباتها على أهداف في اليمن رداً على هجمات سابقة.

