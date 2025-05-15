شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف عن خطة لبناء مخزون وطني من العملات الرقمية والان مع التفاصيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته الطموحة لإنشاء "مخزون وطني أميركي من العملات الرقمية"، وهي خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في موقف الولايات المتحدة تجاه هذه العملات، بعد أن كانت الإدارة السابقة تعارضها.

واعتبر ترامب، من خلال هذه الخطة، أن العملات الرقمية تستحق اعترافًا رسميًا، محاكيًا بذلك طريقة التعامل مع الذهب والمعادن الثمينة. وقد قوبل هذا الإعلان بترحيب وتحفظ من جانب المستثمرين، حيث شهدت أسعار العملات الرقمية تقلبات ملحوظة، خاصة بعد ارتفاع سعر "بيتكوين" ليصل إلى 93 ألف دولار قبل أن يتراجع إلى 83 ألف دولار.

تشمل الخطة عدة عملات بارزة مثل "إيثريوم" و"إكس آر بي" و"كاردانو"، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه العملات في الأسواق العالمية، ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز دور الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى.

تتضمن الخطة اقتراحًا بشراء مليون "بيتكوين" على مدى خمس سنوات، بتكلفة تقارب 90 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول كيفية تبرير الحكومة الأميركية لهذا الاستثمار أمام دافعي الضرائب.

إلى جانب ذلك، ينظر الخبراء إلى أهمية الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية في الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر الولايات المتحدة أول دولة عظمى تتبنى هذه التقنية. ويتوقع أن تفتح هذه الخطوة المجال لوضع قوانين تنظيمية واضحة لتداول العملات الرقمية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

في السنوات المقبلة، سيتعين على المستثمرين مراقبة توجهات الحكومة الأمريكية بشأن العملات الرقمية عن كثب، حيث يتوقع أن تترتب على هذه الخطوة تأثيرات كبيرة على السوق والاستثمار في العملات الرقمية.