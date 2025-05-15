شكرا لقرائتكم خبر عن صدور حكم صادم ومؤسف بحق مغتصب الطفلة جنات في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحامي وضاح قطيش:لمن لا يعلم تفاصيل قضية الطفلة جنات فإن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدر حكمه بمعاقبة الجاني بالسجن خمس عشرة سنة وهي أقصى عقوبة مقررة في القانون!وهذا هو النص العقابي لجر.يمة الا.غتصاب حيث نصت المادة (269) من قانون العقوبات اليمني على أن : ( متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالا.غتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجر.يمة شخصان فأكثر

واضاف:أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجر.يمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنه إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحا.ر المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه .)



واختتم:ولذلك لا تلوموا القاضي الملزم بتطبيق القانون كما هو بدون تجاوز ووجهوا سهامكم للتشريعات بوجوب تعديل قانون العقوبات بالنسبة لمثل هذه الجرائم الجسيمة الواقعة على الأطفال أو النساء وهم الحلقة الأضعف في المجتمع وفي مقدمة تلك الجرائم الاغتصاب والتحرش .