شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام دورة تدريبية متخصصة في نظام التتبع العالمي World TracerDesktop لكوادر محطة الغيضة – اليمنية والخدمات الأرضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة - الغيضة

اختُتمت اليوم في قاعة جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة الغيضة محافظة المهرة، الدورة التدريبية المتخصصة حول "نظام التتبع العالمي للامتعة"، التي استمرت لمدة خمسة أيام، بمشاركة كوادر محطة الغيضة التابعة لـالشركة اليمنية والخدمات الأرضية، ونفذها المدرب الاستاذ بسام الصلوي، مدرب في الخطوط الجوية اليمنية.

اشتملت الدورة على أربعة أيام من التدريب النظري والتطبيقي المكثف، واليوم الخامس خُصص لعقد اختبار اجتيازي لقياس مدى الاستفادة، وتأهيل المشاركين للانتقال إلى المرحلة التدريبية التالية.

وتأتي هذه الدورة ضمن برامج الشركة الهادفة إلى رفع كفاءة الطواقم العاملة في مجال المناولة والتتبع وخدمة المسافرين ، وتحسين مستوى الأداء المهني، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فاعلية للمسافرين.

وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمدرب بسام الصلوي على أسلوبه التدريبي المتميز، كما قدموا خالص شكرهم للأستاذ تميم عبد الله علي، مدير فرع الخطوط الجوية اليمنية بمكتب الغيضة، والاستاذ سعيد عليوان مدير محطة الغيضة على حرصهم ومتابعتهم في توفير هذه الفرصة التدريبية النوعية.

وفي ختام الدورة، تم تكريم المدرب بسام الصلوي بدرع تقديري تقديرًا لجهوده المبذولة في تطوير قدرات الكادر الفني لمحطة الغيضة.