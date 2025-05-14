شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رتل عسكري ضخم بطريقه الى عدن(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد شهود عيان بان رتل عسكري ضخم مر من ابين بطريقه الى عدن.

وبحسب شهود العيان فان رتل عسكري يضم عشرات المُدرعات ومئات الاطقم مر من ابين في طريقه الى عدن .

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : رتل عسكري ضخم بطريقه الى عدن(صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.