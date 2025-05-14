شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وسط تحشيد عسكري كبير...استنفار وهلع يضرب وسط العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، حالة استنفار غير مسبوقة لمليشيات الحوثي، وسط أنباء عن تحشيد عسكري مكثف باتجاه محافظتي الجوف ومأرب.

وأفادت مصادر محلية بأن المشرفين الحوثيين استدعوا عناصرهم من الأحياء السكنية والقرى المجاورة، فيما وصفت الأجواء بـ"الهستيريا" نتيجة الخوف من تصعيد عسكري وشيك.



ووفقًا للمصادر، أرسلت المليشيات عشرات الأطقم العسكرية إلى جبهات القتال في الجوف ومأرب، حيث تتصاعد المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وترددت تحذيرات داخل الأوساط الحوثية من أن المقاتلين المرسلين إلى هذه الجبهات قد لا يعودون، نظرًا لشدة المعارك التي وصفت بـ"محارق الموت".