شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. تدشين ورشة "متخصصات العدالة" لتمكين النساء وتحسين الوصول إلى العدالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن -رشا علي

عقدت صباح اليوم الأربعاء 14 مايو 2025م ورشة عمل بعنوان "الوصول المجتمعي لمتخصصات العدالة" بهدف تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات.** نُفّذت الورشة بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، وينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية، في إطار مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات".

تناولت الورشة أهمية السلامة المجتمعية، والتي تعني حماية المجتمع من التهديدات والمخاطر التي تؤثر على أمنه واستقراره، بالإضافة إلى استعراض الأدوار والأدوات المرتبطة بتحقيق العدالة والسلامة.

وشهدت الورشة اختيار 72 مشاركة من أصل 500 مشاركة، وتشكيل 12 فريقاً من متخصصات العدالة، من ضمنها 6 فرق مخصصة للتواصل المجتمعي. يتكون كل فريق من 5 مساعدات قانونيات، و2 محاميات، و5 من ضباط الشرطة، وذلك لتعزيز التفاعل المجتمعي في المديريات المستهدفة.

المناطق التي سيتم استهدافها تشمل: المنصورة، الشيخ عثمان، دار سعد، البريقة، كريتر، خورمكسر، والمعلا. وستشمل الأنشطة:

- اللقاءات التوجيهية

- الجلسات التشاورية

- الفعاليات المجتمعية

ويُشترط أن تصل نسبة مشاركة النساء في هذه الأنشطة إلى 50%. وستُنفذ الجلسات التشاورية من قبل فرق التواصل المجتمعي خلال شهر مايو 2025، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تعزيز سيادة القانون، وتحسين السلامة المجتمعية، وتيسير الوصول إلى العدالة.