شكرا لقرائتكم خبر عن تهريب سجين بعد دفعه رشوة مالية لمسؤول حوثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هرّبت مليشيا الحوثي الإرهابية، متهماً بالقتل من أحد سجونها في محافظة إب (وسط اليمن) بعد دفع رشوة مالية.
وقالت مصادر محلية، إن مدير قسم شرطة ميتم في مديرية ريف إب، قام بتهريب متهم بالقتل يُدعى (أحمد نعمان الحبيشي)، من سجن القسم.
وأضافت المصادر أن ذلك تم بعد أن قام المتهم والمطلوب على ذمة قضايا قتل بدفع رشوة مالية بقيمة 3 مليون ريال للمسؤول الحوثي.
وبصورة دائمة يتم تهريب سجناء ومحكومين من سجون المليشيا في المحافظة أو أثناء محاكمتهم عبر نافذين حوثيين مقابل رشاوى مالية.
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