شكرا لقرائتكم خبر عن خلال القمة الامريكية الخليجية...ولي العهد السعودي يعلن عن موقف قوي بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاربعاء، استمرارها في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

جاء ذلك في كلمة له خلال القمة الخليجية الامريكية التي عقدت في الرياض، اليوم الاربعاء، برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال بن سلمان: "تستمر المملكة في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".