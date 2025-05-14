شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بقرار رئاسي...هادي يعود من جديد لقيادة هذه القوات العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا بتعيين العميد الركن هادي أحمد مسعد العولقي قائدًا للمنطقة العسكرية الثامنة وقائدًا للواء 30 مدرع فمن هو اللواء هادي العولقي ؟.



السيرة الذاتية للواء الركن مظلي/ هادي أحمد مسعد العولقي



اللواء الركن مظلي/ هادي أحمد مسعد العولقي هو قائد محور الضالع وقائد اللواء 30 مدرع . ولد في عام 1964 م في الجليلة/الضالع، وهو متزوج وأب لتسعة من الأولاد.



درس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدرسة النجمة الحمراء بالعند ثم صبر محافظة لحج .

المؤهل العلمي

– ماجستير في العلوم العسكرية من الأكاديمية العسكرية العليا / كلية القيادة والاركان ، عن “انسب أسلوب لأستخدام القوات الخاصة “الكوماندوز” خلف خطوط العدو بالتعاون مع القوات المهاجمة”.





– لديه العديد من المؤهلات والدورات الخارجية المتنوعة.

الدورات والمؤهلات العسكرية

– خريج الكلية العسكرية عدن الدفعة الحادية عشرة تخصص مدفعية عام 1984م بامتياز ومن اوائل الدفعة.

– خريج “كلية المظلات” قيادة تكتيكية لقوات المظلات “كمندوز” في مدينة ريزان عام 1987م بالاتحاد السوفيتي سابقاً.

– خريج مدرسة القادة والأركان عدن عام 1988م بامتياز وحصل على المرتبة الأولى.

– خريج كلية القيادة والأركان (قيادة وأركان مشتركة) الاكاديمية العسكرية العليا عام 2009م.



– حاصل على عدد من الدورات المختلفة في الصاعقة والمظلات.

– من كبار معلمي الصاعقة والمظلات .

– نفذ أكثر من مأتين قفزة جوية بالمظلات “البرشوت” من مختلف أنواع الطائرات.

– بطل القوات المسلحة في الرماية ومثل الجيش الجنوبي في مسابقات الرماية للجيوش الصديقة (الاوسكادا) في جمهورية بلغاريا الاشتراكية عام 1989م.



الأوسمة والميداليات (أهمها) :



– وسام الاخلاص عام 1888م.



– وسام جرحى الحرب عام 1986م.



– ميدالية التفوق القتالي عام 1985م.

– ميدالية التفوق القتالي عام 1987م.



– ميدالية الخدمة.



– حاصل على عدد من الشهادات التقديرية في الجانب العملي والواجب الوطني والتفوق القتالي .



المهام والمناصب القيادية :



– قائد دورات الصاعقة والمظلات في اللواء الخامس مظلات /عدن عام 1985م.



– أركان كتيبة المظلات الأولى عام 1986م.



– قائد الكتيبة الأولى مظلات عام 1989م.



– قائد الكتيبة الثانية مشاة في اللواء 127 مشاة عام 2001م.

– رئيس عمليات اللواء 127 مشاة عام 2010م.



المشاركات العسكرية البارزة:



– شارك بفعالة قتالية في ستة حروب للقضاء على المتمردين الحوثيين في جبل مران عام 2004م، وكان له دور كبير في حسم المعركة في الحرب الثانية في منطقة الرزيمات 2005م



– في الحرب السادسة 2009 قاد كتيبة مشاه مدعمة بمنطقة الملاحيظ على الحدود اليمنية السعودية.



– في الحرب الاخيرة عام 2015 شارك بشكل فعال وقاد سلاح المدرعات في معارك تحرير الضالع .



## الإنجازات و المناصب الحديثة:



– عُين قائداً للواء (30) مدرع في مارس 2019م.



– بعد استلامه قيادة اللواء (30) مدرع ، قام الحوثي بالتصعيد والنفير العام وأعلن الحرب على الضالع ؛ وخلال سير المعارك، أصيب بجروح بالغة في معركة بيت الشرجي، لكنه عاد إلى ساحة القتال قبل اكتمال شفاءجراحه

– في بداية مايو 2019م، عُين قائداً لمحور الضالع العملياتي مع استمراره في قيادة اللواء (30) مدرع.



– تحت قيادته، حقق محور الضالع سلسلة من الانتصارات المتلاحقة وتغير مسار المعركة وتمكنت جبهة محور الضالع بمعارك متلاحقة من تحقيق انتصارات حاسمة الحقت بمليشيات الحوثي هزائم ساحقة يندى لها الجبين.



_في ١١ مايو٢٠٢٥ م عين قائدا للمنطقة العسكرية الثامنة وقائد اللواء 30مدرع وترقيته الى رتبة لواء

حيث حظي قرار تعيينه ارتياح شعبي ورسمي كبير لما يمتلكه القائد العولقي من خبرات ورصيد نضالي وقتالي كبير تؤهله لقيادة المنطقة الثامنة

