شكرا لبحثكم عن خبر لملس يطّلع على سير العمل في مشروع المستشفى الجديد الجاري تنفيذه بدعم إماراتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذ عمل مستشفى جديد في عدن بتمويل دولة الإمارات .

عدن – خاص

قام وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع بناء المستشفى الحديث، الجاري تنفيذه في العاصمة عدن بمنطقة العريش في مديرية خور مكسر، بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطّلع لملس، خلال الزيارة، من المهندسين المشرفين على المشروع على سير الأعمال الإنشائية، ومراحل العمل الجارية حاليًا، والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وشدد المحافظ لملس على أهمية إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، موجها الجهات ذات العلاقة بتسهيل عمل المشروع، مشيرا في السياق إلى أن هذا المستشفى سيمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في العاصمة عدن، وسيسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وثمّن المحافظ مجددًا الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات لعدن في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه المشاريع تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك في المجالات التنموية والإنسانية.