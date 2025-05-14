شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مميتة لفتاة ليل بعد سهرة محرمة مع شاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الجهات الأمنية المصرية ملابسات العثور على جثمان فتاة محترقة داخل سجادة وملقاة على جانب طريق محور الضبعة.

وكشفت التحقيقات عن أن الفتاة تدعى ياسمين وسبق اتهامها في قضايا آداب وتعاطي مخدرات، وأن شابا تردد عليها قبل أيام من وفاتها.

وقامت قوات الأمن بضبط الشاب الذي اعترف أنه تعرف على الفتاة من أحد أصدقائه من متعاطي المخدرات قبل أسبوع من الحادث، ودعاها لقضاء سهرة محرمة في أحد ليالي شهر رمضان المبارك وقضت معه يومين تعاطيا فيها المخدرات.

وأضاف المتهم أن الفتاة أصيبت بإعياء وتوفيت على إثر تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، فخشي أن يفتضح أمره فقام بإخفاء جثتها في سجادة وأكياس ثم استدعى أصدقائه لمساعدته في نقل السجادة دون علمهم بما يخفيه فيها.

وألقت الشرطة القبض على أصدقاء المتهم الأول فاعترفوا أنهم ساعدوه في نقل السجاد لكنهم اكتشفوا الجثة فيما بعد فخشيوا على أنفسهم وقاموا بحرق الجثة.