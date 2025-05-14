شكرا لقرائتكم خبر عن احتشاد المئات من المسلحين بقاعدة العند(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون باحتشاد مئات المواطنين بقاعدة العند في لحج

وبحسب مواطنون فان مئات المسلحين احتشدوا في قاعدة العند طلبا لتسجيلهم باي جبهة لتوفير قوت يومهم

واشار المواطنون فان المسلحين احتشدوا للمطالبة بتسجيلهم بالجبهات للحصول على قوت يومهم.



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