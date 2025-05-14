شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مقيم يمني...شابة سعودية تنهار وتنفجر بالبكاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقطع فيديو لشابة سعودية خنقتها العبرات، ولم تتمالك نفسها، فانهارت وذرفت الدموع الحارة ، هذا المشهد أثار ضجة كبيرة وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعه ملايين اليمنيين عبر منصات "اليوتيوب" و"التيك توك" ومختلف المواقع في السوشال ميديا، وتظهر في المقطع الشابة السعودية وهي عاجزة عن السيطرة على نفسها وتتساقط دموعها بصمت، لكنها كانت دموع فرح وامتنان وتقدير وعرفان، بسبب مقيم يمني منحها 50 الف ريال سعودي تقديرا لها، لأنها وقفت معه وقت شدته، عندما أصيب بحالة نفسية لا يحسد عليها ، وسيطر عليه مرض الاكتئاب القاتل بعد فقدانه لأسرته وخسارته الكبيرة.

الشابة السعودية واسمها " فهدة الهنيدي" هي أخصائية اجتماعية، وقد عكست أجمل وأروع صورة عن المرأة السعودية التي تتمتع بالشهامة والإنسانية والقلب الكبير، فبذلت جهود جبارة وحثيثة للوقوف إلى جانب الشاب الذي كاد ان ينهي حياته بعد ان خسر كل شيء، لكن الشاب أثبت ان معدن الإنسان اليمني الأصيل الذي لا ينسى المعروف، وتذكر دائما المواقف الإنسانية المخلصة والنابعة من قلب طيب وخلق نبيل لتلك الأخصائية، فقرر ان يرد لها جزء يسير من الدين الكبير الذي عليه، فمنحها مكافأة 50 ألف ريال سعودي، وقال انه حتى لو منحها كل ما يملك فلن يفيها حقها، لكنه شيء بسيط لكي تدرك انه لا ولن ينسى معروفها وجميلها ومواقفها الإنسانية التي ساهمت في انتشاله من الوضع المخيف الذي كان فيه.