شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفاجئ الجميع بأول رد ‎على تصريحات ترامب التاريخية حول غزة…"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطريقة التي يجري التعامل بها مع سكان غزة لا مثيل لها وأن شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل.

ورحبت مصر بتصريحات الرئيس الأمريكي التي أدلى بها اليوم خلال زيارته الحالية إلى العربية، ضمن جولته الخليجية التي بدأت الثلاثاء، والتي أكد فيها دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل، وتأييده لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأعربت مصر في بيان رسمي عن تقديرها لتسمية ترامب الصريحة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتأكيده ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مشيرة إلى توافق هذه المواقف مع الجهود المصرية المستمرة لتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مصر على أهمية الدور الأمريكي في دعم استقرار المنطقة، وأشادت بالجهود المشتركة التي تبذلها بالتنسيق مع كل من قطر وسلطنة عمان لتنفيذ المبادرة المصرية-الأمريكية-القطرية، الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن المحتجزين، بما يضمن إنهاء معاناة المدنيين في غزة.

وكانت مصر قد طرحت رؤية مغايرة لمقترح ترامب بشأن قطاع غزة، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي رغبته في السيطرة على القطاع وتهجير سكانه.

وحشدت مصر دعما عربيا ودوليا واسعا لخطتها بإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.