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عاجل:انفجارات عنيفة غير مسبوقة تهز هذه المحافظة قبل قليل

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عاجل:انفجارات عنيفة غير مسبوقة تهز هذه المحافظة قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - ir="rtl">هزت عدة انفجارات عنيفة قبل قليل محافظة تعز واكدت مصادر ان ثلاثة انفجارات هزت احيا الزنقل ومدينة النور نتيجة قصف عنيف بصواريخ وقذائف من قبل مليشيا الحوثي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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