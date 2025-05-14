شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:انفجارات عنيفة غير مسبوقة تهز هذه المحافظة قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ir="rtl">هزت عدة انفجارات عنيفة قبل قليل محافظة تعز واكدت مصادر ان ثلاثة انفجارات هزت احيا الزنقل ومدينة النور نتيجة قصف عنيف بصواريخ وقذائف من قبل مليشيا الحوثي

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