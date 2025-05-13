شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف حدث ذلك...مقيم يمني في قبضة "المجاهدين" في السعودية وتوجيه تهمة خطيرة ضده..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأمنية السعودية ضبط مقيم من الجنسية اليمنية، إلى جانب مواطن سعودي، بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر. وقال بيان أمني، إن دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر. وأوقف المتهمان واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الاختصاص. وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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