شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:صدور بيان عسكري عقب توقف لاسابيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي في صنعاء عن بيان مرتقب بعد قليل. وقالت: بيان مهم لقواتهم في تمام الساعة 9:50 مساءً، بعد قليل.

وياتي البيان بشان اطلاق صاروخ باليستي

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