شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات للطيران تهاجم قوات الشرعية اليمنية في هذه المحافظة ..."تطورات خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عرضت مواقع المقاومة في جبهة ثرة بمديرية لودر بمحافظة أبين، عصر اليوم الثلاثاء، لقصف من طيران مسير تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وهاجمت الطائرة المسيرة مواقع الشرعية قبل ان تغادر دون ان يتم اسقاطها

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