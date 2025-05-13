شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري: الانتقالي "خارج المعادلة السياسية " ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي بأن الشراكة المعلنة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية اليمنية الأخرى قد "أُفرغت من مضمونها" بشكل كامل.

وأوضح النسي في تصريح له أن هذه الشراكة أصبحت تعمل وفق "أهداف مختلفة تمامًا" عن تلك التي تم الاتفاق عليها في الأساس بين الأطراف المعنية.

وأضاف العميد النسي أن المجلس الانتقالي الجنوبي بات "خارج المعادلة السياسية بالمطلق"، مؤكدًا أنه لم يعد يمتلك القدرة على تحقيق "هدف واحد" من الأهداف العديدة التي سبق وأن أعلن عنها لتحقيق مصالح الجنوبيين من خلال هذه الشراكة.

