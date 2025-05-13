شكرا لقرائتكم خبر عن انهاء تمرد بالقوة داخل اكبر المستشفيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;قام مدير مستشفى الثورة بتعز باغلاق الاقسام احتجاجا على تغييره.

وقالت مصادر:بحضور وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق

وبحضور مساعد مدير أمن تعز نبيل الكدهي

وبقوة الدولة تم فتح جميع الأقسام في داخل مستشفى الثورة بقوة القانون والأمن والدولة وتم تكسير الأقفال ويجري الان العمل بشكل طبيعي .

واضافت:

المدير المقال السامعي اغلق جميع المكاتب ورفض قرار المحافظ الذي قضى بايقافه عن العمل وفر من داخل المستشفى

واختتمت:

يجري الان عمل محاضر رسمية بهذا الأمر بحضور وكيلة المحافظة ومساعد مدير الامن ومدير عام مكتب الصحة وبعض موظفين الهيئة .

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