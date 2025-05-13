شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار كارثي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الريال اليمني اليوم انهيارًا حادًا أمام العملات الأجنبية في كل من مناطق سيطرة الحكومة بصنعاء ومناطق الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن، مسجلًا فارقًا كبيرًا بين السوقين، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وانعدام الاستقرار المالي في البلاد.

في صنعاء، استقر سعر صرف الدولار الأميركي بين 534.5 و537 ريالًا، حيث بلغ سعر الشراء ما بين 534.5 و535 ريالًا، في حين سجل سعر البيع بين 536.5 و537 ريالًا. أما الريال السعودي فقد بلغ سعر الشراء بين 139.8 و139.9 ريالًا، وسعر البيع بين 140.1 و140.2 ريالًا.



في المقابل، بلغت أسعار الصرف في عدن مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث سجل الدولار سعر شراء بين 2540 و2545 ريالًا، وسعر بيع بين 2554 و2556 ريالًا، في حين وصل سعر شراء الريال السعودي إلى ما بين 668 و669 ريالًا، وسعر البيع إلى ما بين 670 و671 ريالًا.

ويُعد هذا الانهيار الجديد مؤشراً خطيراً على اتساع الهوة الاقتصادية بين مناطق السيطرة المختلفة في اليمن، وسط غياب سياسات نقدية موحدة، وتفاقم الأزمات المعيشية التي ترهق كاهل المواطنين في مختلف المحافظات