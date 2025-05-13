عميد حوثي يعتدي بالضرب على عامل مطعم في اب

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يزيد بن سلمان - شبوة - نائب مدير أمن/ شيخ ضمان/ يعتدي على نادل بمطعم بسبب تأخير المرق

اسم المسلح بكيل غلاب

يعرف نفسه بأنه: شيخ ضمان عزلة بني سباء بمديريتي القفر ويريم، نائب مدير أمن محافظة إب.

ويظهر بصفحة في فيسبوك تحمل اسمه وهو يرتدي بزة عسكرية وعلى كتفيه رتبة عميد.

داخل مطعم الدار بمحافظة إب اعتدى الرجل الضخم على النادل المسكين حسب مقطع فيديو تداوله الناشطون يوم أمس.

يقال أن السبب من عند النادل الذي تأخر في جلب الكنافة من فوق الموقدة إلى نائب مدير الأمن وشيخ القفر ويريم.

أعتقد أن السبب ليس الكنافة؛ ربما يكون المرق، فالمرق هو خمرة المفصعين وإدمانهم في إب أو في تعز وفي أنحاء بلاد العرب السعيدة!.

بعد انتشار الفيديو، قيل أن الشيخ الضابط ينوي تحكيم النادل!.

عشرات الضحايا اليمنيين تضيع حقوقهم.. يتعرضون للانتهاكات دون أن تلتقطهم عدسات المراقبة.. يظن الجناة أن عين الله لا تراقبهم. يخشون على سمعتهم من الناس ولا يخافون على مصائرهم من الله.

في أكثر الأحوال سيأتي الشيخ يقتاد عجلا لتحكيم النادل. النادل مسكين لايريد غير أن يواصل عمله دون خوف من الشيخ ورفاقه وأمثاله.. يعول أسرة بشرف ويحسب للريال ألف حساب.. سيتنازل عن حقه وربما طبع قبلة على رأس الشيخ لأنه لم يقتله بسبب خطأ تأخير الكنافة..

ليدفع الشيخ للعامل غرامة تساوي راتب سنة كاملة يأخذه من المطعم، بعيدا عن ضجة الفيسبوك التي سترافق الاعتذار القبلي.

من فيسبوك