شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات في عدن تعلن تسلّم أجهزة الإنترنت الفضائي ستارلينك.. موعد التشغيل وأسعار الباقات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات في العاصمة عدن، الإثنين، عن استلام الدفعة الأولى من أجهزة خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، تمهيداً لتوزيعها وبدء تشغيلها في المحافظات المحررة عقب إجازة عيد الأضحى.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي، أن الأجهزة ستكون متاحة للبيع عبر نقاط التوزيع التابعة لها، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن أسعار الأجهزة والباقات قريباً، مع التأكيد على أن الأسعار ستكون تنافسية وملائمة لمختلف شرائح المستخدمين في اليمن.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لإعلان سابق من المؤسسة في سبتمبر الماضي، أكدت فيه بدء تقديم خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك رسميًا في اليمن، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تستفيد من هذه الخدمة الثورية.

ووفق الترخيص المعتمد، فإن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في عدن تعد الوكيل الرسمي والحصري لخدمات ستارلينك في اليمن، والتي تهدف إلى توفير إنترنت عالي السرعة وموثوق في المدن والمناطق النائية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الاتصال الرقمي في البلاد.

ويُتوقع أن تُحدث خدمة ستارلينك تحولاً نوعياً في البنية التحتية الرقمية لليمن، من خلال كسر العزلة الرقمية عن المناطق المحرومة وتقديم حلول فعالة للاتصال السريع في ظل التحديات القائمة.