شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على اشخاص قادمين من ايران في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسلمت مصلحة خفر السواحل اليمنية، في عملية أمنية منسقة مع القوات البحرية الأميركية، عددًا من المهربين اليمنيين الذين يعملون لصالح ميليشيا الحوثي، بعد ضبطهم خارج المياه الإقليمية شمال بحر العرب.
وتم اعتراض القارب الذي كان يقل المهربين أثناء قدومه من إيران، وهو محمّل بكميات من المواد شديدة الانفجار وأجزاء من أسلحة متطورة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.
وأكدت مصادر أمنية أن العملية تمت باحترافية عالية، وأسفرت عن إحباط محاولة تهريب تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، مشيرة إلى أن المضبوطات شملت مكونات تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب السلاح إلى الميليشيات المسلحة، ومنع وصول الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الصراع في اليمن.
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