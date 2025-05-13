شكرا لقرائتكم خبر عن الرويشان ينتقد رد السفارة اليمنية بالقاهرة: "رد أمني تآمري لا يليق بسفارة ولا بسفير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في انتقاد لاذع، أعرب وزير الثقافة اليمني الأسبق، خالد الرويشان، عن استيائه من رد السفارة اليمنية في القاهرة على حادثة توقيف عدد من المواطنين اليمنيين في مصر. وأكد الرويشان أنه استند في معلوماته إلى شهادات مباشرة من الضحايا وأقاربهم، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية صادرت أموال وهواتف المحتجزين في الشارع وسجنتهم لأيام قبل تخييرهم بين البقاء في السجن أو الترحيل الفوري.



وقال الرويشان في منشور له: "وسفارتنا في القاهرة ترد! لكن الرد بعيد عن جوهر المشكلة! لم أكتب إلاّ بعد أن سمعت وتأكدت من الضحايا بنفسي وسمعت أقاربهم وأصدقاءهم في مصر".



وأضاف: "هؤلاء المظلومون مواطنوك يا أستاذ خالد بحاح! والشعب اليمني كله كان ينتظر ردك .. وللأسف خاب الظن! هذا الرد لا يليق بسفارة ولا بسفير .. رد أمني تآمري وكأنه طالع من غرفة أمن السفارة!".



تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الانتقادات لأداء السفارات اليمنية في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين اليمنيين في دول المهجر.

