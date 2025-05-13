شكرا لقرائتكم خبر عن مكمل غذائي يسبب الوفاة المفاجئة.. احذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرًا عاجلًا بشأن مادة "تيانيبتين" الخطيرة، التي تُسوّق على أنها مكمل غذائي غير ضار، وتُباع في محطات الوقود وعلى الإنترنت تحت أسماء تجارية مثل "Neptune’s Fix"، رغم أنها تماثل في تأثيرها المواد الأفيونية ولها قدرة عالية على التسبب في الإدمان.

وفي رسالة مفتوحة، دعا الدكتور مارتي ماكاري، مفوض إدارة الغذاء والدواء، المسؤولين الصحيين إلى نشر الوعي حول هذا الخطر، مؤكدًا أن التيانيبتين تُعرف بـ"هيروين محطات الوقود" نظرًا لقوتها وتأثيرها المميت. وأوضح أن عددًا من حالات الوفاة وقعت نتيجة تناول عدد محدود من الحبوب فقط.

وبحسب تقارير حديثة، تم رصد بيع هذا المنتج في ما لا يقل عن 10 ولايات أمريكية. وسجل مركز مكافحة السموم في ولاية نيوجيرسي زيادة مقلقة في حالات الطوارئ المرتبطة باستخدامه، خاصة بين عامي 2023 و2024، حيث تم توثيق 20 مكالمة طارئة خلال خمسة أشهر فقط، شملت 17 حالة تعرّض أصحابها لأعراض خطيرة، من بينها اضطرابات عقلية، تسارع في ضربات القلب، نوبات صرع، وحتى توقف القلب. وتم إدخال 13 مريضًا إلى وحدات العناية المركزة، ووُضع 7 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ورغم أن مادة التيانيبتين ليست محظورة فيدراليًا، إلا أن بيعها كمكمل غذائي يُعد غير قانوني، إذ لم يتم إدراجها ضمن المكملات المصرح بها قبل عام 1994، ما يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقوانين المعمول بها.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء عزمها اتخاذ إجراءات صارمة ضد البائعين غير الملتزمين، مشيرة إلى أن بعض المستخدمين خلطوا التيانيبتين مع مواد مثل الكافيين، الكراتوم، أو البنزوديازيبين، مما فاقم من خطورة الأعراض.

واختتم الدكتور ماكاري تحذيره بقوله: "أنا قلق للغاية على سلامة الشباب، وأدعو الجميع إلى توخي الحذر من هذا المنتج القاتل".



