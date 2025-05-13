شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا سخر ترامب من ضربات التحالف العربي على الحوثيين خلال السنوات الماضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من خلال 50 يوماً من الضربات الجوية على جماعة الحوثي في اليمن، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق ما عجز الآخرون عن تحقيقه خلال عقد من الزمن.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم، تناول فيه التطورات في الشرق الأوسط، أن الضغوط التي مارستها واشنطن أجبرت الحوثيين على وقف إطلاق النار وامتنعوا عن استهداف السفن في البحر الأحمر.

وأكد أن واشنطن حققت تقدماً ملموساً في حل النزاع مع الحوثيين، حيث توقفوا للمرة الأولى عن إطلاق النار وأعلنوا التزامهم بعدم استهداف السفن أو المواطنين الأمريكيين.

وأشار ترامب إلى أن الحوثيين كانوا في حالة حرب مستمرة على مدى السنوات العشر الماضية، وكانوا يشكلون تحدياً كبيراً للعديد من الدول.

وذكر أن الضربات الجوية المكثفة التي استمرت 50 يوماً نجحت في وقف هجمات الجماعة، التي لم يتمكن أحد من إيقافها سابقاً.

