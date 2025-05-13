شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تدرس رفع أسعار هواتف آيفون الجديدة لتخفيف التكاليف المرتفعة والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة آبل تفكر في زيادة أسعار تشكيلة هواتف آيفون التي ستطرح في وقت لاحق من هذا العام. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتجنب ربط أي زيادات بالرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات من الصين، حيث يتم تجميع غالبية أجهزتها.

ارتفعت أسهم آبل بنسبة 7% في تداولات ما قبل السوق، متأثرة بمكاسب السوق بعد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وبكين لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. ومع ذلك، ستظل الواردات الصينية خاضعة لضريبة تبلغ 30% في الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغوط على الشركة.

تعد آبل من الشركات الأكثر تأثراً بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تفاقمت في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. ولم ترد الشركة على الفور على طلب رويترز للتعليق على التقرير.

يُعتقد أن رفع الأسعار قد يساعد آبل في تخفيف التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية، والتي قد تؤثر سلباً على سلاسل التوريد العالمية. في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت الشركة أن تضيف الرسوم الجمركية نحو 900 مليون دولار إلى التكاليف خلال الربع المالي الممتد من أبريل إلى يونيو، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة ستأتي من الهند.

على الرغم من توقعات المحللين بزيادة الأسعار، حذر البعض من أن هذه الخطوة قد تؤثر على حصة آبل في السوق، خاصة مع المنافسة المتزايدة من شركات مثل سامسونغ، التي تروج لميزات الذكاء الاصطناعي التي تأخرت آبل في طرحها.