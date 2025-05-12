شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من "داخلية" الحوثيين للمواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، بلاغا عاجلا، تضمن تحذيرا لعشرات الملايين من المواطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، على خلفية تصاعد المواجهة بين الجماعة والكيان الاسرائيلي، إثر استئنافها "عمليات اسناد غزة".

وبث "الاعلام الامني" في "داخلية" حكومة الحوثي والمؤتمر، السبت (10 مايو) تعميما عاجلا بعنوان: "هام وزارة الداخلية تبلغكم رفع درجات اليقظة والحذر!". قالت فيه: "الاخوة المواطنين الكرام في ظل الظروف الراهنة، يقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الحفاظ على أمننا واستقرارنا".

مضيفة: "اليقظة والحذر هما خط دفاعنا الأول ضد أي تهديدات أو مخاطر". وأردفت مخاطبة كل مواطن في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة: "كن عينًا ساهرة في مجتمعك، وأبلغ عن أي حركات أو أشخاص مشبوهين. لا تتردد في الإبلاغ فورًا عن أي شيء مريب، ولو بدا بسيطًا".

وتابعت "داخلية" حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي في بلاغها: "الرقم الموحد للإبلاغ: 199 فهو متاح على مدار الساعة لاستقبال بلاغاتكم". مردفة: "تذكر.. إبلاغك قد ينقذ أرواحًا ويحمي وطننا الغالي. السلامة مسؤولية الجميع. معًا نحمي بلادنا ونحافظ على أمنها". حد تعبيرها.



كما ردت "داخلية" جماعة الحوثي على تحذيرات الكيان الاسرائيلي للمواطنين اليمنيين في موانئ الحديدة، ليل الاحد (11 مايو)، بقولها: "لا تنخدعوا بما يروّجه العدو الصهيوني من تحذيرات مسبقة قبل غاراته العدوانية، فهي لا تهدف إلى حماية المدنيين، بل تُستخدم كوسيلة إعلامية خبيثة".

مضيفة: "العدو يسعى لدفع المواطنين إلى تصوير آثار القصف ونشرها، ليعيد بثها عبر وسائله، والترويج لانتصارات وهمية وبث البهجة في نفوس مستوطنيه". واردفت: "من يرتكب المجازر في غزة ويقتل الأطفال والنساء بلا رحمة، لا يمكن أن يكون حريصاً على حياة المدنيين في أي مكان".



والاحد (20 ابريل) وجه رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر، مهدي المشاط، اجهزة الامن والقضاء، بـ "التعامل الحازم والصارم مع كل من يتورط في هذه المعركة" التي قال: إنها "الان بين مسلم ويهودي". مضيفا: "الدستور والقانون واضح، الاعدام".



يأتي هذا بعدما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، ليل الاحد (11 مايو) عن نيته تنفيذ موجة جديدة لغارات عدوانه على اليمن، تستهدف موانئ الحديدة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) في تحذير نشره متحدثه لوسائل الاعلام العربية، افيخاي ادرعي على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا).