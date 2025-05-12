شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء بن بريك يكشف حقيقة تقديم استقالته من المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فى مصدر مقرب من مكتب اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الإشاعات المغرضة التي تتحدث عن استقاله اللواء بن بريك من منصبه كنائب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال المصدر ، طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل صوتي وأخبار مفبركة تقول بأنه قد تم التواصل مع اللواء الركن أحمد بن بريك، وأكد خبر تقديم استقالته، ثم حاولت هذه العناصر المأزومة بتأكيد الخبر على لسان سكرتيرته، وهنا يأتي التناقض، إذ كيف يقول التسجيل أنه تلقى الخبر من اللواء بن بريك، لكنه تلقى التأكيد من سكرتيرته.

وأكد المصدر أن هذه الفبركات لم تصدر من أي جهة، سوى مخططات المأزومين الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة.

ودعا المصدر إلى تحري المصداقية في النشر، وعدم تلقي المعلومات إلا من قنواتها الرسمية، ويحتفظ مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بحقه في مقاضاة المتسببين بنشر هذه الإشاعات الكاذبة.



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