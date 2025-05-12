شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة للشاب العريس الذي تبرأت منه قبيلته بسبب زواجه من ابنة مزين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �داول ناشطون صورة شاب من حجة معلنين تضامنهم التام معه بسبب زواجه من حبيبته فيما قبيلته قامت بالتبرؤ منه .

وعبر ناشطون عن سعادتهم ازاء مواجهة الشاب لقبيلته التي تحكمها الاعراف المتخلفة مقابل زواجه من الفتاة التي ارادها.

ودعا الشيخ يحيى السباعي الجميع للمشاركة بزفافه.

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