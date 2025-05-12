شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحركت الأسعار اليوم...الريال اليمني يُفاجئ السوق.. سعر غير متوقع في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطوّر لافت، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء استقرارًا ملحوظًا اليوم الاثنين 12مايو 2025، وسط تحركات حثيثة من البنك المركزي لضبط السوق والحفاظ على توازن العملة المحلية.

وأعلن البنك المركزي في صنعاء، ضمن تعميمه اليومي، الأسعار الرسمية للعملات الرئيسية المعتمدة لوحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، والتي جاءت على النحو التالي:

الريال السعودي: 140 ريال يمني

الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني

الدولار مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي

وأكد البنك أن الأسعار قابلة للتحديث وفق متغيرات السوق، وسيتم إعلان أي تعديل فور اعتماده رسميًا. كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الرقم المجاني (8006800) أو الهاتف (01274327).

الخطوة تعكس استمرار الجهود الرسمية لتثبيت سعر العملة في وجه التقلبات المتسارعة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في المناطق الأخرى مثل عدن، التي تشهد تذبذباً مستمراً في سعر الصرف.