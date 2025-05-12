شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خبر صادم لكل اليمنيين قادم من محافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رتفعت رسميا أسعار الوقود بشكل مفاجئ، اليوم الاثنين، في محافظة مأرب شرق اليمن الواقعة تحت سلطة الإصلاح التابع لحكومة التحالف.

القرار جاء بإعلان من شركة النفط في مأرب، والذي قضى برفع سعر لتر البنزين إلى 1250 ريالاً (25,000 ريال للجالون 20 لتر) بمزاعم خضوع المصافي لعمليات صيانة تستغرق 12 يوماً.

ويرى مراقبين أن هذه الجرعة الجديدة أثارت استياءً واسعاً بين المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في مناطق سيطرة التحالف وفصائله، نتيجة لفشل حكومة التحالف في المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأشاروا إلى أن قرار رفع أسعار الوقود بمأرب من شانه التأثير على بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، وبداية لموجة جديدة من الارتفاعات المتتالية في أسعار المشتقات النفطية، حيث يصل سعر الجالون هناك إلى أكثر من 30 الفا في ظل غياب الرقابة على سياسات التسعير، خاصة وأنه سبق ذلك إجراءات مماثلة ولم تتخذ حيالها أي إجراءات.

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