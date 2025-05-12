شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة شخصية كبرى على خلفية هذا الأمر وتكليف اخر بالعمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان قرار اقالة مدير هيئة مستشفى الثورة العام بالمدينة على خلفية واقعة وفاة الطالبة هنادي وجاء في نص القرار الذي حصل محرر موقع جهينة يمن على نسخة منه:

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