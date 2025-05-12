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إقالة شخصية كبرى على خلفية هذا الأمر وتكليف اخر بالعمل

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إقالة شخصية كبرى على خلفية هذا الأمر وتكليف اخر بالعمل

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان قرار اقالة مدير هيئة مستشفى الثورة العام بالمدينة على خلفية واقعة وفاة الطالبة هنادي

وجاء في نص القرار الذي حصل محرر موقع جهينة يمن على نسخة منه:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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