شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:ترامب يتحدث عن استسلام الحو ثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الرئيس الامريكي ترمب: الحوثيون توقفوا عن إطلاق النار وقالوا إنهم لن يهاجموا سفننا

ياتي ذلك عقب ايام من اتفاق بين امريكا والحوثيين على عدم استهداف السفن مقابل توقف قصف مواقع الحوثيين

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