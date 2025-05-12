شكرا لبحثكم عن خبر بيان توضيحي حول أسعار الإسمنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنفي الشركة الوطنية للإسمنت نفيا قاطعا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بشأن رفع سعر كيس الإسمنت المنتج من قبل الشركة. وتؤكد أنه لا توجد أي زيادات في أسعار منتجاتها، وأن الأسعار ما تزال ثابتة على ما هي عليه منذ ما قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام العشرة الماضية وحتى تاريخ صدور هذا البيان، وكما هي مثبتة في فواتير البيع الرسمية.

تؤكد الشركة التزامها التام بمبادئ الشفافية في جميع تعاملاتها في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تؤكد الشركة أنها لا تزال تواصل عملها الدؤوب لتأمين احتياجات السوق المحلية من الاسمنت بالكميات المطلوبة دون احتكار او تمييز، ومواصلة رسالتها التنموية وخدمة المجتمع اليمني العزيز.

إن الشركة الوطنية للإسمنت اذ تطالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يثبت تورّطه في التلاعب بالأسعار، وبما يضمن حماية السوق والمستهلك على حدٍّ سواء. فإنها في الوقت نفسه تحذّر من الإشاعات وحملات التشويه المتعمّدة التي تستهدف الشركة وسمعتها الوطنية، وتؤكد أنها ستتعامل معها بحزم، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. ويُعدّ هذا البيان بلاغًا رسميًا إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو تشويه سمعة الشركة مهيبين بالجميع عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تؤكد الشركة أنها ستظل ملتزمة بدورها الوطني والتنموي الرائد ومساهمتها المجتمعية العالية، وفخورة بثقة عملائها والمجتمع.

والله الموفّق.

صادر عن الشركة الوطنية للإسمنت

الاثنين ١٢ مايو ٢٠٢٥م