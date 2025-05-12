شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرارات تعيين حاسمة اليوم من قبل الشرعية(تعرف عليها) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ محافظة تعز المعين من قبل الحكومة الشرعية قرارات تعيين جديدة اليوم هذا وقرار محافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان ، بتعيين كلا من احمد مرشد المشمر مديرا لمديرية القاهرة سمير عبدالاله مدير عام الشئون المالية بديوان محافظة تعز محمد فضل الشاعري مديرا لمصلحة شئون القبائل عبدالجليل غرسان مديرا لمديرية المواسط امين شرف مديرا لمديرية الصلو

يحيى اسماعيل مديرا لمديرية جبل حبشي فارس المليكي مديرا لمديرية المسراخ جمال النقيب مديرا لمديرية صبر الموادم

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