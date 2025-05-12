شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ حوثي يسقط في السعودية تزامنًا مع وصول المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالات عبرية، اليوم الاثنين، بأن صاروخاً أطلقته جماعة الحوثي من اليمن سقط داخل الأراضي السعودية، وذلك بالتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل.



وذكرت الهيئة أن عملية الإطلاق وقعت أثناء هبوط طائرة المبعوث الأمريكي في مطار بن غوريون، إلا أن الصاروخ لم ينجح في الطيران وسقط داخل السعودية.



من جانبه، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الإطلاق جاء عقب إصدار إشعار بإخلاء استثنائي للموانئ البحرية الثلاثة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن.



وبحسب التقارير، أقدمت جماعة الحوثي على إخلاء موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بعد فترة قصيرة من الإعلان، في حين لم يُعرف بعد موعد تنفيذ أي هجوم محتمل.

