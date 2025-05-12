شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الامريكية للغارات الإسرائيلية على مواقع حوثية في الحديدة "تفاصيل صادمة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران الإسرائيلي مساء الأحد غارات استهدفت منشآت تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في الحديدة. وكشف إعلام إسرائيلي أن أكثر من 10 غارات شنها الطيران الإسرائيلي على ميناء رأس عيسى بالحديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل الامريكية للغارات الإسرائيلية على مواقع حوثية في الحديدة "تفاصيل صادمة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.