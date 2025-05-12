شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:اطلاق صاروخ حو ثي صوب هذه الدولة والكشف عن مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلق الحوثيين صاروخ صوب اسرائيل قبل قليل وبحسب ‏إعلام إسرائيلي فانه تم إسقاط صاروخ حوثي قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل

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