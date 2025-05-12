شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس بن بريك يسعف كهرباء عدن بكمية محدودة من الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الوزراء يوجه بتزويد كهرباء عدن بكميات اسعافية من الوقود لتخفيف معاناة المواطنين

وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بسرعة تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، بكمية إسعافية من الوقود اللازم لتشغيل المحطات وتخفيف معاناة المواطنين.

وتابع دولة رئيس الوزراء خلال اتصالات مكثفة اجراها مع وزراء النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن احمد لملس، ومدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن سالم الوليدي، وعدد من المسؤولين المعنيين، سير تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بشكل عاجل لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، والخطة الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل.

وشدد سالم بن بريك، على ضرورة اتخاذ جميع المعالجات اللازمة لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والعمل وفق الإمكانات المتاحة لتخفيف معاناة المواطنين.. موجهاً بسرعة تزويد كهرباء عدن بكمية إسعافية من الديزل المخزون لأحد التجار في مصافي عدن، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول شحنتين من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء (13 ألف طن ديزل و 13 ألف طن مازوت) إلى عدن.

وأكد رئيس الوزراء، انه يتابع بشكل مستمر مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والاشقاء، والأصدقاء، تأمين كميات كافية من الوقود تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء، مع التركيز على الحلول الاستراتيجية المستدامة للخروج من الازمات المتكررة في قطاع التوليد وشبكه توزيع الكهرباء خلال الفترة القادمة في عدن والمحافظات المحررة.

وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة جرّاء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف، والقيام بكل الجهود اللازمة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول عاجلة لذلك.. مشدداً على الجميع تحمل مسؤولياتهم وواجباتهم لرفع المعاناة عن المواطنين.