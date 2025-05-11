شكرا لقرائتكم خبر عن شاب من تعز ينجح في صناعة أول سفينة يمنية بهذا الحجم في المخا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إنجاز نوعي يعكس روح الإبداع والاعتماد على القدرات المحلية، نجح الشاب اليمني هاني محمد الشبوطي، المنحدر من محافظة تعز، في صناعة أول سفينة يمنية بهذا الحجم في مدينة المخا الساحلية، وسط إشادة مجتمعية واسعة.



وتُظهر الصورة التي حصلت عليها صحيفة “عدن الغد” السفينة الضخمة أثناء وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيدًا لانطلاق أولى رحلاتها البحرية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي.



ويعد الشبوطي من الكفاءات الشابة التي كرست خبرتها وجهدها في مجال الصناعات البحرية، متحديًا كافة الظروف التي تعيشها البلاد، ومثبتًا أن الإرادة اليمنية قادرة على تحقيق الكثير رغم شح الإمكانيات.



وأكد سكان محليون في المخا أن المشروع نال إعجاب كثيرين، واعتبروه مصدر فخر للصناعة اليمنية التي باتت تبرز من بين ركام الحرب والمعاناة.



ويُتوقع أن تُبحر السفينة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية، في تجربة قد تفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة البحرية الوطنية.