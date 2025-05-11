شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حو,,ثي كبير في غارة أمريكية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منصة “ديفانس لاين” المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية، عن مقتل قيادي بارز في عصابة الحوثي جراء غارة جوية أمريكية استهدفت مقر القيادة العامة وسط العاصمة العاصمة المختطفة صنعاء...

وقالت المنصة، في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس”، إن الغارة أسفرت عن مصرع منتحل رتبة لواء المدعو صادق عبدالله ذياب محمد المقراني، المعين من قبل العصابة رئيسًا لما يسمى ب” غرفة العمليات المشتركة ومسؤولًا عن القيادة والسيطرة “.

وتُعد هذه الغرفة مركزًا لإدارة وتنسيق انتشار وتمركز عناصر العصابة.

وأشارت “ديفانس لاين” إلى أن المقراني، المنحدر من محافظة صعدة، يُعتبر أحد قادة الهيكل العسكري لعصابة الحوثي، وقد التحق بالعصابة في وقت مبكر وشارك في حروبها ضد الدولة اليمنية، وشغل عدة مناصب عسكرية رفيعة داخلها.

ولم تُحدد المنصة توقيت تنفيذ الغارة، إلا أنها أكدت أن الاستهداف شمل مقار ومراكز قيادة في مقر القيادة العامة بصنعاء، في إطار الضربات الجوية الأمريكية ضد أهداف تابعة للعصابة...