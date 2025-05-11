مصادر مطلعة: تغييرات جذرية مرتقبة في المشهد السياسي خلال الأيام القليلة القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الساحة السياسية المحلية على موعد مع تغييرات جذرية من المتوقع أن تُحدث تحولاً نوعيًا في تركيبة المشهد العام، سواء على مستوى مراكز القرار أو التحالفات القائمة.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذه التغييرات، التي يُنتظر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، تأتي في سياق جهود إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ومواكبة التحديات الراهنة، بما يضمن تعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للعمل السياسي والمؤسسي.
الجدير بالذكر أن هذه التطورات المرتقبة تحظى باهتمام واسع من مختلف الأطراف الفاعلة، وسط حالة من الترقب الشعبي والإعلامي لمسار الأحداث المقبلة
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