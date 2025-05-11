شكرا لقرائتكم خبر عن إتخاذ قرار صارم ضد خطيب جامع في مناطق سيطرة الشرعية ناصر جماعة الحـ.وثـي في خطبته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مساء أمس الجمعة مدير عام مكتب الأوقاف بتعز المهندس أبوبكر عبدالرزاق هاشم، باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق خطيب مسجد الظهرة في منطقة الصافية مديرية الشمايتين، وذلك بعد تلقي مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز بلاغاً يفيد بقيام الخطيب المذكور بمناصرة مليشيا الحوثي في خطبته يوم أمس.

وبناءً على ذلك التوجيه قام مدير فرع الأوقاف بمديرية الشمايتين منير المسني

بمخاطبة أجهزة الشرطة في المنطقة، بعدها مباشرة تحرك أفراد من قسم شرطة الصافية وإلقوا القبض على الخطيب المذكور وإيداعه السجن والتحقيق معه وأخذ الإجراءات اللازمة.

وأشار مدير عام الأوقاف إلى اهتمام محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان بالقضية باعتبارها قضية جوهرية تمس الجمهورية ووعي أبناء تعز في حربهم على الفكر الإمامي بنسخته الجديدة المتمثلة بمليشيا الحوثي.

وأكد مدير عام الأوقاف على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المذكور، ولا يمكن التهاون في مثل هذه القضايا، وأن معركة أبناء تعز والشعب اليمني مع مليشيا الحوثي معركة مقدسة لا يمكن التهاون بها بأي شكل من الأشكال.

كما أشاد مدير عام الأوقاف بتعز بالدور الكبير الذي قام به بعض المواطنين بإبلاغ مكتب الأوقاف سواء عبر التواصل الإجتماعي او بطريقة مباشرة، مقدراً الدور التكاملي بين المواطنين ومكتب الاوقاف، والجهات الأمنية أيضاً.

