شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حالة ضعف تعيشها جماعة الحو ثي بشكل غير مسبوق بصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد السياسي هزاع البيل أن الضربات الأمريكية قد أضعفت مليشيا الحوثي بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أنها أدت إلى تدمير ما يقارب 80% من قدراتها الصاروخية ومسيراتها، بالإضافة إلى إنهاء الوحدات المتخصصة في التصنيع الهندسي التي كانت تعمل بدعم مباشر من إيران وحزب الله.
وأوضح البيل أن "الحوثي اليوم في أضعف حالاته"، وأن "فرصة الخلاص منه لم تكن يوماً أقرب من الآن". ورأى أن "المعركة القادمة ستكون برية، والظروف مهيأة تماماً للانقضاض عليه".
وحذر البيل من أي تأخير في اتخاذ قرار الحسم، معتبراً إياه "فرصة ذهبية تُمنح للحوثي ليعيد ترتيب صفوفه عسكريًا وشعبيًا". ودعا إلى عدم تكرار "أخطاء الماضي" وعدم منح الحوثيين وقتاً "ليعود أقوى".
وختم البيل بالقول: "القرار الآن في أيديكم: أعلنوا ساعة التحرير، وأعيدوا اليمن إلى حضن الجمهورية."
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