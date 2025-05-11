شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع من الممثلة اليمنية شيماء محمد بخصوص مظاهرات نساء عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الممثلة اليمنية شيماء محمد على المظاهرات التي شهدتها مدينة عدن عصر اليوم، حيث خرجت نساء المدينة للمطالبة بعودة التيار الكهربائي.

وقالت: "نساء عدن في مضاهرات للمطالبة بعودة الكهرباء!! حينما يتخلى الرجال عن دورهم تأتي المراءة بقوتها وعفّتها للمطالبة بحقوق المجتمع من قال ان النساء نصف المجتمع؟ المراءة كل المجتمع".