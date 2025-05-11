شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع من الممثلة اليمنية شيماء محمد بخصوص مظاهرات نساء عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علقت الممثلة اليمنية شيماء محمد على المظاهرات التي شهدتها مدينة عدن عصر اليوم، حيث خرجت نساء المدينة للمطالبة بعودة التيار الكهربائي.
وقالت: "نساء عدن في مضاهرات للمطالبة بعودة الكهرباء!! حينما يتخلى الرجال عن دورهم تأتي المراءة بقوتها وعفّتها للمطالبة بحقوق المجتمع من قال ان النساء نصف المجتمع؟ المراءة كل المجتمع".
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