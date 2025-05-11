شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:عيدروس الزبيدي يصدر قرارات جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت الموافق 10 مايو القرار رقم ( 12 ) لعام 2025م، بشأن تعيين رئيس ونائب ومدير إدارة السكرتارية في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة المهرة.

وتضمن القرار المواد التالية: مادة(1): يُعين الأخوة التالية اسمائهم في المهام المحددة قرين كل منهم بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية محافظة المهرة: - عبدالرحيم أحمد محمد الصادق رئيساً للهيئة التنفيذية محافظة المهرة. - عمر عبدالله عبدالرحمن باعباد نائباً لرئيس الهيئة التنفيذية محافظة المهرة. - عبدالفتاح أحمد حسين محمد مديراً لإدارة السكرتارية بالهيئة التنفيذية بمحافظة المهرة. مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي قرار سابق يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي

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